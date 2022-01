Serie C, Eleven Sports lancia un nuovo format dedicato al Calcio Mercato (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il campionato di Serie C ha appena passato il giro di boa e in ognuno dei tre gironi i giochi sono tutt’altro che scritti. A stravolgere gli equilibri potrebbe arrivare una sessione invernale di CalcioMercato che potrebbe rivelarsi davvero decisiva come non mai.Tante le contrattazioni già in corso con tante squadre pronte a correre ai ripari e rinforzarsi in vista della seconda fase di stagione. Un momento chiave a... Leggi su digital-news (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il campionato diC ha appena passato il giro di boa e in ognuno dei tre gironi i giochi sono tutt’altro che scritti. A stravolgere gli equilibri potrebbe arrivare una sessione invernale diche potrebbe rivelarsi davvero decisiva come non mai.Tante le contrattazioni già in corso con tante squadre pronte a correre ai ripari e rinforzarsi in vista della seconda fase di stagione. Un momento chiave a...

