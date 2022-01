Serie A, nuova assemblea d’urgenza per il prossimo giovedì (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lega Serie A: convocata un’assemblea d’urgenza per il prossimo giovedì per discutere della situazione Covid. I dettagli La Lega Serie A ha convocato un’assemblea d’urgenza per giovedì alle ore 15.00, in seconda convocazione, esclusivamente in conferenza stampa. L’ordine del giorno prevede anche la gestione dell’emergenza Covid. L’assemblea, infatti, si terrà all’indomani del nuovo incontro con il Governo, previsto invece per la giornata di mercoledì. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) LegaA: convocata un’per ilper discutere della situazione Covid. I dettagli La LegaA ha convocato un’peralle ore 15.00, in seconda convocazione, esclusivamente in conferenza stampa. L’ordine del giorno prevede anche la gestione dell’emergenza Covid. L’, infatti, si terrà all’indomani del nuovo incontro con il Governo, previsto invece per la giornata di mercoledì. L'articolo proviene da Calcio News 24.

