Serie A e Covid: la Lega ha convocato stasera per giovedì 16 gennaio un'assemblea d'urgenza. Si va verso un mini-stop? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Intanto oggi la Lega dilettanti ha sospeso fino al 23 gennaio tutte le gare dei vari campionati. Benché, a differenza dei calciatori di Serie A, qui tutti i giovani impegnati nello sport agonistico sono vaccinati con almeno due dosi, precauzionalmente, visto che l'Omicron sembri 'prediligere' i più giovani, si è preferito applicare una sorta di 'quarantena', sperando che nel frattempo, in questi lasso di tempo, si consumi il picco della variante. Assemblea Serie A: giovedì 13 gennaio alle ore 15, in videoconferenza si dibatterà l'emergenza Covid In serata è però giunta la notizia che poco fa è stata convocata un'assemblea d'urgenza da parte della Lega Serie A, con il tema dell'Emergenza ...

