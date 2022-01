Serie A, 21^ giornata: le decisioni del Giudice Sportivo (Di lunedì 10 gennaio 2022) All’indomani della 21^ giornata di Serie A, e in attesa di Torino-Fiorentina e Cagliari Bologna, rinviate a causa della nuova ondata di covid-19 che ha colpito la Serie A, il Giudice Sportivo ha reso noti i suoi primi verdetti. Spiccano su tutte le squalifiche di Matthijs De Ligt, espulso nella gara contro la Roma, e Juan Cuadrado, ammonito e diffidato. I due calciatori della Juventus, in particolare, sono stati fermati per un turno, ma non salteranno la prossima gara contro l’Udinese, bensì la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, prevista per mercoledì sera alle 21:00. Oltre ai due bianconeri si registrano altri undici nomi di giocatori fermati per un turno. Altri tre gli espulsi, ovvero Mattia Viti dell’Empoli e Michael Svoboda del Venezia, che salteranno il prossimo match proprio tra le ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 10 gennaio 2022) All’indomani della 21^diA, e in attesa di Torino-Fiorentina e Cagliari Bologna, rinviate a causa della nuova ondata di covid-19 che ha colpito laA, ilha reso noti i suoi primi verdetti. Spiccano su tutte le squalifiche di Matthijs De Ligt, espulso nella gara contro la Roma, e Juan Cuadrado, ammonito e diffidato. I due calciatori della Juventus, in particolare, sono stati fermati per un turno, ma non salteranno la prossima gara contro l’Udinese, bensì la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, prevista per mercoledì sera alle 21:00. Oltre ai due bianconeri si registrano altri undici nomi di giocatori fermati per un turno. Altri tre gli espulsi, ovvero Mattia Viti dell’Empoli e Michael Svoboda del Venezia, che salteranno il prossimo match proprio tra le ...

