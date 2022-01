"Senza uccidere libertà e diritto". Mario Giordano scatenato contro Draghi: Covid, quello che non dice agli italiani (Di lunedì 10 gennaio 2022) Grande ritorno per Fuori dal Coro. In barba alle malelingue che parlavano di uno stop, la trasmissione di Rete 4 tornerà in onda martedì 11 gennaio. E non Senza sorprese. A dare un'anticipazione del clima che si respirerà nello studio, Mario Giordano. Il conduttore da tempo va criticando le misure assunte da Mario Draghi per fermare il coronavirus. Non è da meno sulle nuove limitazioni ufficializzate nell'ultimo decreto: "Misure necessarie? - si chiede quasi retoricamente su Twitter -. Draghi stasera spiegherà perché in Gran Bretagna, Svezia o Sudafrica la curva dei contagi scende Senza bisogno di uccidere diritto e libertà? Se non lo farà, lo faremo noi domani sera. Chi non urla è complice". Anche a decreto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Grande ritorno per Fuori dal Coro. In barba alle malelingue che parlavano di uno stop, la trasmissione di Rete 4 tornerà in onda martedì 11 gennaio. E nonsorprese. A dare un'anticipazione del clima che si respirerà nello studio,. Il conduttore da tempo va criticando le misure assunte daper fermare il coronavirus. Non è da meno sulle nuove limitazioni ufficializzate nell'ultimo decreto: "Misure necessarie? - si chiede quasi retoricamente su Twitter -.stasera spiegherà perché in Gran Bretagna, Svezia o Sudafrica la curva dei contagi scendebisogno di? Se non lo farà, lo faremo noi domani sera. Chi non urla è complice". Anche a decreto ...

Advertising

ArcaduAngelo : RT @mariogiordano5: Misure necessarie? #Draghi stasera spiegherà perché in Gran Bretagna, Svezia o Sudafrica la curva dei contagi scende se… - carlo_conforti : RT @mariogiordano5: Misure necessarie? #Draghi stasera spiegherà perché in Gran Bretagna, Svezia o Sudafrica la curva dei contagi scende se… - VELIAGT : RT @mariogiordano5: Misure necessarie? #Draghi stasera spiegherà perché in Gran Bretagna, Svezia o Sudafrica la curva dei contagi scende se… - AnnareColonnese : RT @mariogiordano5: Misure necessarie? #Draghi stasera spiegherà perché in Gran Bretagna, Svezia o Sudafrica la curva dei contagi scende se… - scimmiaintesta : RT @mariogiordano5: Misure necessarie? #Draghi stasera spiegherà perché in Gran Bretagna, Svezia o Sudafrica la curva dei contagi scende se… -