Sele, Tanagro: troppi contagi, sindaci chiudono scuole di ogni ordine e grado fino al 15 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra (Sa) – L’aumento dei contagi da coronavirus fa paura nei piccoli comuni dell’entroterra salernitano. Così, i sindaci della Valle del Sele e Tanagro, nonostante la sospensione da parte dei giudici del Tar che hanno decretato la bocciatura dell’ordinanza regionale di Vincenzo De Luca sulla sospensione delle lezioni in presenza presso a scuola fino al 29 di gennaio, hanno emanato una ulteriore ordinanza di chiusura fino al 15 gennaio, delle scuole di ogni ordine e grado. La notizia è stata confermata pochi minuti fa, nell’ambito di una riunione di emergenza, convocata dal presidente del Consiglio della Comunità montana Sele-Tanagro, Giovanni ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra (Sa) – L’aumento deida coronavirus fa paura nei piccoli comuni dell’entroterra salernitano. Così, idella Valle del, nonostante la sospensione da parte dei giudici del Tar che hanno decretato la bocciatura dell’ordinanza regionale di Vincenzo De Luca sulla sospensione delle lezioni in presenza presso a scuolaal 29 di gennaio, hanno emanato una ulteriore ordinanza di chiusuraal 15 gennaio, delledi. La notizia è stata confermata pochi minuti fa, nell’ambito di una riunione di emergenza, convocata dal presidente del Consiglio della Comunità montana, Giovanni ...

