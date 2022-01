“Sei madre…”: i soliti insulti e moralismi a Belen, in vacanza senza Luna Marí (Di lunedì 10 gennaio 2022) La figlia di Belen Rodriguez, Luna Marì Spinalbese, ha 5 mesi e a molti sembra inconcepibile che possa passare del tempo con il padre senza l’assistenza della madre. I commenti di odio hanno scatenato una reazione dura da parte della star, che ha deciso di far valere i suoi diritti di donna. I commenti sono arrivati puntuali sotto alcuni post di Belen Rodriguez condivisi su Instagram. Foto che la ritraggono spensierata, mentre si gode la sua vacanza in Uruguay con l’amica Patrizia Griffini. Un modo per staccare dalla routine e dalla storia appena finita con Antonio Spinalbese: un viaggio sole donne che è costato una valanga di insulti alla neo mamma. “Nessuno che dice vai da tua figlia che ha appena 5 mesi e avrà bisogno di sua mamma“, si legge da parte di un utente. Un altro ha ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 10 gennaio 2022) La figlia diRodriguez,Marì Spinalbese, ha 5 mesi e a molti sembra inconcepibile che possa passare del tempo con il padrel’assistenza della madre. I commenti di odio hanno scatenato una reazione dura da parte della star, che ha deciso di far valere i suoi diritti di donna. I commenti sono arrivati puntuali sotto alcuni post diRodriguez condivisi su Instagram. Foto che la ritraggono spensierata, mentre si gode la suain Uruguay con l’amica Patrizia Griffini. Un modo per staccare dalla routine e dalla storia appena finita con Antonio Spinalbese: un viaggio sole donne che è costato una valanga dialla neo mamma. “Nessuno che dice vai da tua figlia che ha appena 5 mesi e avrà bisogno di sua mamma“, si legge da parte di un utente. Un altro ha ...

