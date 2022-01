Secondo Ricciardi, l’obbligo del vaccino per gli over 50 non basta e la scuola tornerà subito in Dad (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Non si stanno prendendo decisioni sulla base delle evidenze scientifiche. In questo modo non si fermerà la pandemia. E le scuole chiuderanno de facto, perché con i contagi in classe scatterà la didattica a distanza». Il professor Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e ordinario di Igiene all’Università Cattolica di Roma, sul Messaggero critica fortemente i contenuti del decreto approvato mercoledì dal consiglio dei ministri. Le nuove regole sul Green Pass rafforzato e l’obbligo vaccinale sopra i 50 anni che da oggi escluderanno i No Vax dalla vita sociale e che il premier Mario Draghi illustrerà in una conferenza stampa fissata per le 18. Draghi interverrà in una giornata cruciale perché milioni di studenti torneranno in classe dopo le vacanze, nonostante le resistenze di molti presidenti di regione. «Non c’è solo un problema di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Non si stanno prendendo decisioni sulla base delle evidenze scientifiche. In questo modo non si fermerà la pandemia. E le scuole chiuderanno de facto, perché con i contagi in classe scatterà la didattica a distanza». Il professor Walter, consulente del ministero della Salute e ordinario di Igiene all’Università Cattolica di Roma, sul Messaggero critica fortemente i contenuti del decreto approvato mercoledì dal consiglio dei ministri. Le nuove regole sul Green Pass rafforzato evaccinale sopra i 50 anni che da oggi escluderanno i No Vax dalla vita sociale e che il premier Mario Draghi illustrerà in una conferenza stampa fissata per le 18. Draghi interverrà in una giornata cruciale perché milioni di studenti torneranno in classe dopo le vacanze, nonostante le resistenze di molti presidenti di regione. «Non c’è solo un problema di ...

