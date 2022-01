Se il presidente del Toronto avesse visto il gol di Petagna

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il mio Napoli – Samp 1-0 Il gol in rovesciata di Ciccioha rievocato il gesto perfetto di Carlo Parola impresso sulle figurine Panini. Poco importa se questa volta nei vari fotomontaggi che ho, al posto della scritta “Panini”, ho letto “Marenne” o “Panuozzi”. Le figurine già si erano palesate nel pre partita, quando la Rossi ha mostrato un giovanissimo Ferrara in maglia azzurra. E Ciro ha ricordato la sua infanzia, che è la mia, dei giochi che si facevano a scuola e della rarità del mitico Pizzaballa, portiere dell’Atalanta. Ricordo che noi giocavamo a schioppo, a mignolino, a mamma e figlio e alla pioggia. Con lo schioppo, la mano poteva anche diventare dello stesso colore della maglia del. A proposito, con l’infortunio di Insigne Ollforuann, nelle prossime partite possiamo tornare all’azzurro? Le figurine sono ...

