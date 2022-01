Scuole superiori di Salerno, ecco il registro delle assenze di oggi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel registro dei presenti e degli assenti oggi nelle principali Scuole superiori di Salerno e provincia si registra un andamento a macchia di leopardo con dati molto differenti e discordanti. Si passa dall’88% di assenze nel Liceo da Vinci Genovesi dove questa mattina erano presenti solo 115 studenti sugli 850 iscritti alla situazione di quasi normalità descritta dalla preside del Liceo De Sanctis di Salerno, Cinzia Guida che non ha riscontrato grosse criticità, 76% i presenti, al netto di due classi totalmente assenti per motivi non noti. Forse per l’adesione allo sciopero promosso in Campania dagli studenti che chiedono al presidente De Luca di mettere in Dad anche le Scuole superiori. Pochi assenti al ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNeldei presenti e degli assentinelle principalidie provincia si registra un andamento a macchia di leopardo con dati molto differenti e discordanti. Si passa dall’88% dinel Liceo da Vinci Genovesi dove questa mattina erano presenti solo 115 studenti sugli 850 iscritti alla situazione di quasi normalità descritta dalla preside del Liceo De Sanctis di, Cinzia Guida che non ha riscontrato grosse criticità, 76% i presenti, al netto di due classi totalmente assenti per motivi non noti. Forse per l’adesione allo sciopero promosso in Campania dagli studenti che chiedono al presidente De Luca di mettere in Dad anche le. Pochi assenti al ...

