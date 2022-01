Scuole nel caos, ma Draghi si promuove: “Il governo va avanti bene, sono ancora io a decidere” (Di lunedì 10 gennaio 2022) La conferenza stampa di Mario Draghi è un film, anzi, un monologo già visto. Un’autocelebrazione del suo operato, un rinnovato invito a vaccinarsi. L’unica autocritica del premier riguarda la strategia comunicativa e la mancata conferenza stampa nell’immediatezza del decreto legge. «C’è stata da parte mia e di altri una sottovalutazione delle attese e spero che questo sia un atto riparatorio, che sia stato adeguato». È l’unico momento nel quale il presidente del Consiglio si mette in discussione. Ma è puramente formale. Silenziate le domande sul Quirinale: “Non rispondo sugli immediati sviluppi” SuperMario spunta sul nascere le penne dei cronisti, allorché premette: «Non risponderò ad alcuna domanda che riguardi immediati sviluppi, il Quirinale o altre cose». Eludendo così qualsiasi spiraglio su possibili domande a proposito dell’elezione del nuovo capo dello Stato. E ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) La conferenza stampa di Marioè un film, anzi, un monologo già visto. Un’autocelebrazione del suo operato, un rinnovato invito a vaccinarsi. L’unica autocritica del premier riguarda la strategia comunicativa e la mancata conferenza stampa nell’immediatezza del decreto legge. «C’è stata da parte mia e di altri una sottovalutazione delle attese e spero che questo sia un atto riparatorio, che sia stato adeguato». È l’unico momento nel quale il presidente del Consiglio si mette in discussione. Ma è puramente formale. Silenziate le domande sul Quirinale: “Non rispondo sugli immediati sviluppi” SuperMario spunta sul nascere le penne dei cronisti, allorché premette: «Non risponderò ad alcuna domanda che riguardi immediati sviluppi, il Quirinale o altre cose». Eludendo così qualsiasi spiraglio su possibili domande a proposito dell’elezione del nuovo capo dello Stato. E ...

