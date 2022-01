Scuole, De Luca: “Solo il Governo non vede l’emergenza” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSulla scuola, “al di là di ideologismi e parole al vento, il motivo del contendere è Solo questo: Dad per tre settimane per le medie e le elementari, per consentire una più vasta vaccinazione infantile e per scavallare il picco di contagi previsto per gennaio. E tutto questo accogliendo richieste pressanti di centinaia di presidi, di sindaci e di dirigenti sanitari. Le pare che ci sia motivo per fare crociate da parte del Governo? Le nostre sono Solo misure ragionevoli”. Lo dice in un’intervista a ‘La Repubblica’ il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che commenta anche la gestione della pandemia da parte dell’Esecutivo: “Quando le misure che si prendono prescindono dalla realtà vera che c’è nei territori e negli ospedali; quando si continua sulla linea del ‘fare finta’, le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSulla scuola, “al di là di ideologismi e parole al vento, il motivo del contendere èquesto: Dad per tre settimane per le medie e le elementari, per consentire una più vasta vaccinazione infantile e per scavallare il picco di contagi previsto per gennaio. E tutto questo accogliendo richieste pressanti di centinaia di presidi, di sindaci e di dirigenti sanitari. Le pare che ci sia motivo per fare crociate da parte del? Le nostre sonomisure ragionevoli”. Lo dice in un’intervista a ‘La Repubblica’ il governatore della Campania Vincenzo De, che commenta anche la gestione della pandemia da parte dell’Esecutivo: “Quando le misure che si prendono prescindono dalla realtà vera che c’è nei territori e negli ospedali; quando si continua sulla linea del ‘fare finta’, le ...

