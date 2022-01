Scuole chiuse in Campania, il Governo impugna l’ordinanza di De Luca (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Governo ha ufficialmente impugnato l’ordinanza con cui il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha deciso di chiudere le Scuole dell’infanzia, primarie e medie fino al 29 gennaio. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato (sede di Napoli) ha presentato ricorso presso il Tar della Campania contro l’ordinanza. Il ricorso, depositato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute, si affianca a quello già presentato dagli avvocati napoletani Giacomo Profeta e Luca Rubinacci. Sabato scorso il Giudice ha chiesto alla Regione Campania di depositare, entro e non oltre le 11 di oggi, “..atti pertinenti e rilevanti a presupposto dell’ordinanza…”. I ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilha ufficialmentetocon cui il governatore della, Vincenzo De, ha deciso di chiudere ledell’infanzia, primarie e medie fino al 29 gennaio. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato (sede di Napoli) ha presentato ricorso presso il Tar dellacontro. Il ricorso, depositato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute, si affianca a quello già presentato dagli avvocati napoletani Giacomo Profeta eRubinacci. Sabato scorso il Giudice ha chiesto alla Regionedi depositare, entro e non oltre le 11 di oggi, “..atti pertinenti e rilevanti a presupposto del…”. I ...

