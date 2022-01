Scuola | si torna in classe tra nuove regole e incognite | il Governo tira dritto | ma è bufera sullo spettro Dad

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Lariapre in un clima che si divide tranello scenario della gestione dell’emergenza Covid. La nuova ondata di contagi e la variante Omicron hanno infiammato il dibattito sui rischi di una riapertura in presenza dopo le vacanze natalizie, ma il. Le regioni si muovono intanto in ordine sparso, con Campania e Sicilia che prendono tempo rinviando il ritorno tra i banchi. E, da più parti, si parla ancora di ipotesi Dad., siinda oggi 10 gennaio Oggi prima campanella del post vacanze natalizie per migliaia di studenti in Italia, con un rientro incaratterizzato dae dal peso ...

Sicon lo spettro della didattica a distanza. LA SITUAZIONE COVID - 19 IN ITALIA E NEL MONDO La mappa del contagio nel mondo: come si sta diffondendo il virus La mappa del contagio in ...Chiin classe e chi invece manifesta: protesta perché ha anche paura, e quindi sciopera e invoca la Dad, anche se per poco, e più garanzie e sicurezza per tornare in classe. È caos sulla, ...Tra nuove regole per la quarantena e casi Covid in aumento, la scuola rischia di essere in presenza solo sulla carta.Una ripresa delle lezioni più caotica era difficile immaginarla, tra scuole che oggi riapriranno regolarmente e altre che invece resteranno ...