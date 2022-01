Scuola, si riapre: ma fino a quando? (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ tornata a suonare la campanella per gli studenti torinesi dopo la pausa natalizia. Bambini e ragazzi sono tornati nelle loro aule, ma con qualche defezione di chi è assente per quarantena e seguirà le lezioni in Dad. E soprattutto con l’incognita di quanto questa apertura durerà. Il timore della vigilia era infatti quello di un nuovo stop a breve visto l’aumento dei contagi e un picco previsto entro gennaio. D’altronde all’istituto comprensivo Niccolò Tommaseo, nel centro di Torino, un centinaio di studenti, in media due per classe, oggi non si sono presentati perchè positivi o in quarantena per contatto con positivi. “Esiste la paura del contagio: i bambini per la maggior parte non sono vaccinati.C’è il tema cruciale della mensa, dove nello stesso luogo abbiamo bimbi senza mascherina che mangiano. In quel momento, ci fosse in classe un positivo, il rischio che contagi i ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ tornata a suonare la campanella per gli studenti torinesi dopo la pausa natalizia. Bambini e ragazzi sono tornati nelle loro aule, ma con qualche defezione di chi è assente per quarantena e seguirà le lezioni in Dad. E soprattutto con l’incognita di quanto questa apertura durerà. Il timore della vigilia era infatti quello di un nuovo stop a breve visto l’aumento dei contagi e un picco previsto entro gennaio. D’altronde all’istituto comprensivo Niccolò Tommaseo, nel centro di Torino, un centinaio di studenti, in media due per classe, oggi non si sono presentati perchè positivi o in quarantena per contatto con positivi. “Esiste la paura del contagio: i bambini per la maggior parte non sono vaccinati.C’è il tema cruciale della mensa, dove nello stesso luogo abbiamo bimbi senza mascherina che mangiano. In quel momento, ci fosse in classe un positivo, il rischio che contagi i ...

Advertising

repubblica : Scuola, domani un Comune su otto non riapre le classi per il Covid [di Corrado Zunino] - repubblica : Scuola, domani un Comune su otto non riapre le classi a causa del Covid - eziomauro : Scuola, domani un Comune su otto non riapre le classi per il Covid - nuovasocieta : Scuola, si riapre: ma fino a quando? - HankerAmanim24 : RT @RadiumLuxAMANIM: Rimarrei volentieri a letto a leggere i vostri tweet,vedere i vostri edit e cominciare l'ennesimo rewatch di #SenÇalKa… -