Scuola, scontro governo-De Luca al Tar, la Regione difende la Dad: «Qui scenario di massima gravità: lo dice il ministero» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sale il livello dello scontro tra governo centrale e Regione Campania. Al centro la questione Scuola e le riaperture alla luce dei contagi record di Coronavirus in tutto il paese. Come anticipato, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, nella sede di Napoli, ha presentato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri dell’Istruzione e della Salute in mattinata l’annunciato ricorso presso il Tar della Campania contro l’ordinanza emessa dal governatore Vincenzo De Luca con cui la Regione ha rinviato il ritorno in classe in tutte le scuole in presenza a fine mese proprio a causa dell’emergenza sanitaria. Ricorso che pure chiede la sospensione dell’ordinanza regionale e che si va ad affiancare a quello già depositato dai legali napoletani Giacomo Profeta e ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sale il livello dellotracentrale eCampania. Al centro la questionee le riaperture alla luce dei contagi record di Coronavirus in tutto il paese. Come anticipato, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, nella sede di Napoli, ha presentato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri dell’Istruzione e della Salute in mattinata l’annunciato ricorso presso il Tar della Campania contro l’ordinanza emessa dal governatore Vincenzo Decon cui laha rinviato il ritorno in classe in tutte le scuole in presenza a fine mese proprio a causa dell’emergenza sanitaria. Ricorso che pure chiede la sospensione dell’ordinanza regionale e che si va ad affiancare a quello già depositato dai legali napoletani Giacomo Profeta e ...

Advertising

RedazioneTvcity : Scuola: scontro tra De Luca e il Governo. L'opinione dei cittadini torresi - - corrmezzogiorno : #Bari Scuola, i presidi contro Emiliano: fomenta lo scontro istituzionale - sassuolino : RT @bastapopulismo: Leggo '#scuola nel caos, governo va allo scontro'. Ma quale caos? Quale scontro? La linea è chiara: scuola aperta, in p… - MarioPolese : RT @bastapopulismo: Leggo '#scuola nel caos, governo va allo scontro'. Ma quale caos? Quale scontro? La linea è chiara: scuola aperta, in p… - mimmomaiello : RT @bastapopulismo: Leggo '#scuola nel caos, governo va allo scontro'. Ma quale caos? Quale scontro? La linea è chiara: scuola aperta, in p… -