Scuola | rientro nella bufera Covid Campania | domani scuole aperte

petergomezblog : Scuola, in Francia impennata di contagi quattro giorni dopo il rientro: mai così tante classi chiuse dalla primaver… - fattoquotidiano : Scuola, in Sicilia Musumeci rinvia il rientro di tre giorni: ma è caos ordinanze. Il sindaco di Messina insiste con… - Agenzia_Ansa : Il rientro a scuola con le nuove regole, molte le polemiche. Il ministro Bianchi: 'La scelta di riportare tutti gli… - GiuliaCenni1 : RT @frxwalls: questo rientro a scuola è traumatico - sonoester1 : RT @S3ttim0blocc0: il mio rientro a scuola: -

... fra i quali lo spezzino Antonio Fini, già consulente del ministero, perché lanon ripartisse subito in presenza, ma con due settimane di Dad .La variante Omicron Parlando della situazione attuale, Pregliasco non nasconde che avrebbe preferito un rinvio deldi un paio di settimane e parla poi della variante Omicron , ...Nella giornata di oggi, 10 gennaio, a Roma e nel Lazio sono state riaperte le scuole. Sono decine di migliaia i professori assenti e le classi restano scoperte: orario ridotto già da domani. Nella gio ...Per arrivare al 7 gennaio con certe azioni in atto, bisognava partire da prima'. Così all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che aggiunge: 'io credo che il ...