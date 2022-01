Scuola | protesta degli studenti ieri sera al Ministero

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma – “eravamo sotto aldell’Istruzione per ricordare al ministro Bianchi e a questo governo che noie studentesse esistiamo anche se mai consultati, che non siamo disposti a vedere sacrificato il nostro diritto allo studio a causa di una gestione della crisi sanitaria ed economica che punta esclusivamente a garantire i profitti delle imprese, la produzione e i consumi”. Si legge in un post su Facebook della pagina della ‘Lupa – scuole in lotta’, il nome che glie le studentesse romane hanno dato al loro movimento di. “Le oltre 50 occupazioni di scuole in autunno hanno dato un segnale inequivocabile, non si può tornare all’ordinario applicando misure emergenziali che non hanno prospettive di trasformazione strutturale, perché il tempo è scaduto- scrivono gli ...