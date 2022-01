Scuola, preside Giulio Cesare (Roma): “circa 50 studenti assenti, su ddi serve piano nazionale” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Rientro al liceo Giulio Cesare della Capitale. Tre ingressi anche nel 2022 come la norma al suono della campanella la mattina, due dei quali dedicati agli studenti, uno ai professori. Orari scanditi in doppia fascia come da disposizione della prefettura e per le assenze, ancora tutto apparentemente sotto controllo: “Abbiamo un 5% di personale assente per positività o contatto stretto; ed un 5-6% di ragazzi in ddi, perché positivi o messi a casa dal medico di base in quanto contatti stretti. In totale una cinquantina”. Ne parla con l’Adnkronos la preside dello storico liceo classico di Roma, Paola Senesi, che tra le situazioni complicate da gestire nel caso di classi in sorveglianza indica alle secondarie superiori anche quella della merenda, su cui a differenza che per la mensa dove è previsto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Rientro al liceodella Capitale. Tre ingressi anche nel 2022 come la norma al suono della campanella la mattina, due dei quali dedicati agli, uno ai professori. Orari scanditi in doppia fascia come da disposizione della prefettura e per le assenze, ancora tutto apparentemente sotto controllo: “Abbiamo un 5% di personale assente per positività o contatto stretto; ed un 5-6% di ragazzi in ddi, perché positivi o messi a casa dal medico di base in quanto contatti stretti. In totale una cinquantina”. Ne parla con l’Adnkronos ladello storico liceo classico di, Paola Senesi, che tra le situazioni complicate da gestire nel caso di classi in sorveglianza indica alle secondarie superiori anche quella della merenda, su cui a differenza che per la mensa dove è previsto ...

Advertising

BentivogliMarco : Insisto: la scuola di mia figlia è aperta dal 7 gennaio e funziona regolarmente. (dopo aver sostituito la Preside… - SimoneAlliva : Intanto la preside della #scuola Giulio Cesare di Roma, Paola Senesi: 'Non abbiamo ricevuto Ffp2 e non abbiamo ris… - BentivogliMarco : Mia figlia ha riniziato la scuola ieri in presenza e tutto ok anche oggi. L'unica novità? la Preside novax finalmente sospesa. - assurdistan : Scuola superiore evacuata. Uno studente aveva introdotto una copia de La Verità. Il preside: 'Nessuna vittima. La… - Mau13pol : RT @Zziagenio78: Non vorrei allarmarvi sulla mancanza di personale a scuola ma ho appena chiamato il Preside per sapere come andava e mi ha… -