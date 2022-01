Scuola, oggi il rientro in classe tra misure anti-Covid e lo spettro della Dad (Di lunedì 10 gennaio 2022) Docenti e studenti tornano tra i banchi, anche se non in tutta Italia, con nuove regole per gestire eventuali positività da coronavirus. Se da un lato il governo ha ribadito il "tutti in classe", dall'altro alcuni sindaci e presidenti di Regione - dalla Campania alla Sicilia - hanno scelto di rinviare autonomamente il ritorno in aula. A preoccupare è l'elevato numero di contagi. Il ministro Bianchi: "Possibile che manchi del personale" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 gennaio 2022) Docenti e studenti tornano tra i banchi, anche se non in tutta Italia, con nuove regole per gestire eventuali positività da coronavirus. Se da un lato il governo ha ribadito il "tutti in", dall'altro alcuni sindaci e presidenti di Regione - dalla Campania alla Sicilia - hanno scelto di rinviare autonomamente il ritorno in aula. A preoccupare è l'elevato numero di contagi. Il ministro Bianchi: "Possibile che manchi del personale"

Advertising

BentivogliMarco : Mia figlia ha riniziato la scuola ieri in presenza e tutto ok anche oggi. L'unica novità? la Preside novax finalmente sospesa. - raffaellapaita : 'La scuola calcio non ammette le bambine' le era stato detto ma la piccola Clementina a 8 anni non si è arresa. Ogg… - GDS_it : La prima pagina del Giornale di Sicilia. Accedi al giornale digitale - Marchess86 : Oggi comincia il rientro a scuola dopo le feste di Natale - ErminiaMazzoni : Ma oggi si torna tra i banchi?! “2anni di #Covid trascorsi invanoChe sia in presenza o no la #scuola mette paura Il… -