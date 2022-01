Scuola, l’appello dei presidi al Governo: “Ci aiuti a gestire il rientro” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con l’aumentare dei contagi i presidi di molte regioni non riescono a gestire il rientro in sicurezza a Scuola La lettera dei presidi per gestire il rientro a Scuola “Il Governo e il ministero dell’Istruzione hanno il dovere di mettere in campo il massimo sforzo con azioni di affiancamento alle scuole perché diversamente il sistema scolastico non riuscirà a gestire la prevista diffusione del contagio nella fascia di età scolare”. Questo è l’appello che l’associazione nazionale dirigenti scolastici (Andis) ha inviato in queste ore al Governo Draghi. Si legge nella lettera dei presidi al Premier: “Preso atto che il monitoraggio settimanale pubblicato ieri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con l’aumentare dei contagi idi molte regioni non riescono ailin sicurezza aLa lettera deiperil“Ile il ministero dell’Istruzione hanno il dovere di mettere in campo il massimo sforzo con azioni di affiancamento alle scuole perché diversamente il sistema scolastico non riuscirà ala prevista diffusione del contagio nella fascia di età scolare”. Questo èche l’associazione nazionale dirigenti scolastici (Andis) ha inviato in queste ore alDraghi. Si legge nella lettera deial Premier: “Preso atto che il monitoraggio settimanale pubblicato ieri ...

