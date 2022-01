Scuola, la preside del Pansini di Napoli: Se si rientra in queste condizioni non garantiamo la didattica (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Sono contraria alla Dad perché ho toccato con mano in questi due anni un disagio emotivo e didattico enorme, per cui sono a favore della presenza al 100%. Dico però che rientrare in questa situazione significa non poter garantire una presenza adeguata e una didattica adeguata per i ragazzi”. Così all’Adnkronos la professoressa Daniela Paparella, dirigente scolastico del Liceo classico statale “Adolfo Pansini” di Napoli, nel giorno della riapertura dopo le festività natalizie. In Campania la riapertura è limitata alle scuole superiori, per effetto dell’ordinanza regionale che rinvia al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per scuole dell’infanzia, elementari e medie, ma anche nei licei napoletani la riapertura è a singhiozzo, con moltissimi studenti che questa mattina hanno preferito non ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Sono contraria alla Dad perché ho toccato con mano in questi due anni un disagio emotivo e didattico enorme, per cui sono a favore della presenza al 100%. Dico però chere in questa situazione significa non poter garantire una presenza adeguata e unaadeguata per i ragazzi”. Così all’Adnkronos la professoressa Daniela Paparella, dirigente scolastico del Liceo classico statale “Adolfo” di, nel giorno della riapertura dopo le festività natalizie. In Campania la riapertura è limitata alle scuole superiori, per effetto dell’ordinanza regionale che rinvia al 29 gennaio la ripresa dellain presenza per scuole dell’infanzia, elementari e medie, ma anche nei licei napoletani la riapertura è a singhiozzo, con moltissimi studenti che questa mattina hanno preferito non ...

Advertising

BentivogliMarco : Insisto: la scuola di mia figlia è aperta dal 7 gennaio e funziona regolarmente. (dopo aver sostituito la Preside… - BentivogliMarco : Mia figlia ha riniziato la scuola ieri in presenza e tutto ok anche oggi. L'unica novità? la Preside novax finalmente sospesa. - NicolaPorro : ?? Sulla scuola è caos. Alcuni prof tifano per la #Dad? Pubblico questo bellissimo intervento di un #preside fuori d… - graziellacesari : @myrtamerlino Qualche giorno fa ,su twitter,la preside di una scuola di Bari ha affermato di aver messo in sicurezz… - Michelee__e : RT @SimoneAlliva: Intanto la preside della #scuola Giulio Cesare di Roma, Paola Senesi: 'Non abbiamo ricevuto Ffp2 e non abbiamo risorse p… -