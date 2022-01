Scuola in Toscana: assenze di docenti e personale nel ritorno in presenza. E molti studenti sono a casa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Molte assenze di studenti, nel giorno del rientro a Scuola in presenza dopo le vacanze di Natale, oggi 10 gennaio 2022, anche in Toscana. A pesare di più sul ritorno in classe, però, le assenze di docenti e personale Ata in quarantena o in isolamento che, in particolare, nelle scuole primarie e secondarie, ha comportato la riduzione o la riorganizzazione degli orari. Numerosi anche gli studenti a casa, per positività o contatto stretto, che seguono le lezioni tramite la didattica a distanza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Moltedi, nel giorno del rientro aindopo le vacanze di Natale, oggi 10 gennaio 2022, anche in. A pesare di più sulin classe, però, lediAta in quarantena o in isolamento che, in particolare, nelle scuole primarie e secondarie, ha comportato la riduzione o la riorganizzazione degli orari. Numerosi anche gli, per positività o contatto stretto, che seguono le lezioni tramite la didattica a distanza L'articolo proviene da Firenze Post.

