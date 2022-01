Scuola: il Tar Campania sospende l'ordinanza di De Luca (Di lunedì 10 gennaio 2022) La quinta sezione del Tar della Campania , presidente Maria Abruzzese, ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori di studenti contro l’ordinanza 1/2022 del presidente della Regione, Vincenzo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 gennaio 2022) La quinta sezione del Tar della, presidente Maria Abruzzese, ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori di studenti contro l’1/2022 del presidente della Regione, Vincenzo...

