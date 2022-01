Scuola | Greco Cts | “Non traina il contagio | fare il possibile per tenerla aperta” Galli | “Rientro imprudente e ingiustificato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 gennaio 2022) “Non è lare ile il Cts lo ha sottolineato già tante altre volte in passato. Certo, è vero che di recente non si è espresso, del resto noi diamo pareri solo sui quesiti che ci vengono posti”. Donato, infettivologo e epidemiologo, membro del Comitato tecnico-scientifico, in un’intervista a Repubblica cerca di spegnere le polemiche sulla mancata consultazione dell’organo – invocata dal presidente veneto Luca Zaia – riguardo alla ripartenza delle scuole. E ricorda che in passato “il Cts ha sposato la linea del governo,tutto ilper tenere aperte le scuole. E su 59 riunioni, noi 10 membri alla fine abbiamo sempre raggiunto l’unanimità. Non è poco”. Della stessa opinione un altro membro del Comitato, Fabio Ciciliano, che al Corriere dice che la ...