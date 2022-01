Scuola, al liceo Newton classi dimezzate per le assenze di studenti e personale. Preside: “Preoccupati, se continua così dad inevitabile” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si ritorna a Scuola dopo la pausa invernale, ma le classi sono semivuote tra personale e alunni in quarantena o positivi al Covid. Come in molte altre scuole d’Italia, il liceo Newton a Roma riparte con decine di assenza: 13 tra i docenti, due tra il personale amministrativo, che si sommano a 80 ragazzi positivi e altrettanti in quarantena. “Questa è una situazione ibrida e non si può dire che stia ricominciando la Scuola nella sua completezza“, spiega la Preside dell’istituto, Cristina Costarelli, che è anche Presidentessa dell’Associazione nazionale presidi per il Lazio. “Quasi tutte le classi sono dimezzate e si teme che entro pochi giorni intere classi possano andare a distanza“. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si ritorna adopo la pausa invernale, ma lesono semivuote trae alunni in quarantena o positivi al Covid. Come in molte altre scuole d’Italia, ila Roma riparte con decine di assenza: 13 tra i docenti, due tra ilamministrativo, che si sommano a 80 ragazzi positivi e altrettanti in quarantena. “Questa è una situazione ibrida e non si può dire che stia ricominciando lanella sua completezza“, spiega ladell’istituto, Cristina Costarelli, che è anchentessa dell’Associazione nazionale presidi per il Lazio. “Quasi tutte lesonoe si teme che entro pochi giorni interepossano andare a distanza“. ...

