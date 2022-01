Sci alpino | weekend discreto per gli azzurri | Bassino e Vinatzer si confermano | De Aliprandini tira un sospiro di sollievo

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Qualche gioia ed altrettante delusioni per i colorineldi Coppa del Mondo appena concluso. Martaporta in alto il vessillo italico grazie al terzo posto ottenuto nel gigante di Kranjska Gora, mentre al maschile permane una leggera apprensione in merito alle condizioni di Luca De. L’azzurro è caduto rovinosamente prima del muro finale nella gara di Adelboden vanificando una manche strepitosa che con tutta probabilità l’avrebbe proiettato in testa alla classifica. Il bollettino medico segnala una distorsione alla caviglia che fortunatamente scongiura il peggio: il trentunenne sarà della partita a Pechino! Il gruppo azzurro si è ben difeso sulla Chuenisbärgli raccogliendo tanti piazzamenti degni di nota. Giovanni Borsotti, Alex Hofer e Simon Maurberger hanno conquistato la top20 appena ...

La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue nel suo fitto calendario di questo inizio di 2022. Dopo il difficoltoso ritorno in pista di Zagabria con i consueti slalom, il Circo Bianco si sposta tra Aust ...
Splendido terzo posto ieri per Marta Bassino nel gigante di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del mondo femminile di sci alpino. La piemontese, che nei giorni scorsi si è allenata a Tarvis ...