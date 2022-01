Sci alpino | tegola sul comparto austriaco | Katharina Truppe salta lo slalom di Schladming per positività al Covid

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La stagione di Coppa del Mondo di scicontinua ad essere funestata dalle continuedegli atleti, soprattutto per quanto riguarda il settore femminile. Stavolta a farne le spese è l’austriaca, costretta ad isolarsi in albergo dopo l’esito del tampone. Una vera sciagura si è dunque abbattuta sulla carinziana classe ’96 che stava vivendo il suo miglior periodo di forma come sottolinea la quarta piazza acquisita a Zagabria a cui ha fatto seguito la settima posizione di Kranjska Gora. Nel periodo natalizio era stata la sua compagna di squadra nonché omonimaLiensberger a dover appendere gli sci al chiodo per qualche giorno, rinunciando forzatamente ad un paio di gare tecniche. Torneranno invece a gareggiare le svizzere Aline Danioth, Camille Rast e Melanie ...

per lo sci alpino: è n. 1 specialità "polivalente" categoria disabilità visually impaired (sesso maschile). Al concorso possono partecipare coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per ...Sta per tornare anche Pinocchio Sugli sci, la rassegna giovanile di sci alpino tra le 5 più importanti al mondo, e lo fa con un'edizione particolare: la numero 40 ! Erano gli inizi degli anni ...Prosegue senza sosta la Coppa del Mondo femminile di sci alpino che si appresta a vivere una notte di spettacolo sulla pista Planai di Schladming. Il comprensorio austriaco sostituisce Flachau per l'i ...A Cortina la Coppa del mondo di sci alpino del 22 e 23 gennaio fa rima con smart mobility per agevolare tifosi ...