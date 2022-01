Sci alpino | Manuel Feller attacca gli svizzeri | “Volevano infettare tutti” Polemica sulla folla di Adelboden

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo spettacolo andato in scena sugli spalti dinel weekend di Coppa del Mondo appena concluso non è stato apprezzato dai protagonisti dell’evento, come sottolineano le polemiche perpetrate senza mezzi termini dall’austriaco. I dodicimila tifosi stipati sulle tribune della località elvetica (tanti dei quali senza mascherina) hanno fatto infuriare il fuoriclasse ventinovenne, giunto secondo sia in gigante che in slalom.non ha lesinato critiche agli organizzatori, nonostante fosse ben nota la decisione delle autorità di far disputare l’evento a porte aperte e senza restrizioni. Le parole del tirolese affidate ai microfoni della ORF lasciano trasparire una comprensibile preoccupazione motivata dal fatto che un contagio a ridosso delle Olimpiadi sarebbe difficile da ...

La start list dello slalom femminile di Schladming 2022 , in programma in data martedì 11 gennaio e valevole come tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2021/2022. Ben 5 azzurre presenti sulle nevi austriache, corrispondenti a Marta Rossetti, Sophie Mathiou, Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler e Anita Gulli . Grande attesa per l'...La start list dello slalom femminile di Schladming 2022, in programma in data martedì 11 gennaio e valevole come tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2021/2022. Ben 4 azzurre presenti sulle nevi austriache...Sulle nevi austriache di Schladming domani martedì 11 gennaio è in programma uno slalom femminile che sostituisce l'appuntamento di Flachau, località inaccessibile a causa dell'alto numero di contagi ...