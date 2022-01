Scherma | i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di fioretto a Parigi Presenti Daniele Garozzo e Andrea Cassarà

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Finalmente anche i fiorettisti avranno l’occasione di scendere in pedana dopo la cancellazione dell’evento di Doha. Ladeldimaschile 2021-2022 esordisce adal 14 al 16 gennaio nel rinomato Stade Pierre de Coubertin. Il Commissario Tecnico Stefano Cerioni, intervistato qualche giorno fa da OA Sport, ha scelto dodici schermidori da portare con sé nella Ville Lumière per andare all’assalto di un risultato di peso, non solo nella gara individuale ma anche in quella a squadre. Il programma del fine settimana prevede che venerdì venga disputata la fase preliminare, mentre sabato sarà la volta della resa dei conti per quanto riguarda la gara individuale. Domenica invece spazio ai quartetti dove per l’Italia saranno, ...