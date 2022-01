Sarei crepato | Non ci sono per tutti Rissa tv Galli-Ceccardi

Advertising

La replica di Galli non si è fatta certo attendere: "Perché cara mia ho fatto 3 vaccinazioni sennò. Alla faccia di quelli come lei e come certi giornalisti che devono per forza dire il ...... SCONTRO AD AGORA': "CI SONO PER TUTTI I MONOCLONALI?" Galli ha replicato: "Perchè cara mia ho fatto tre vaccinazioni se noalla faccia di quelli come lei e di certi giornalisti che ...Toni accesi in tv tra l'infettivologo Galli e l'europarlamentare Ceccardi sugli anticorpi monoclonali. Lei dice che in Italia non ci sono per tutti, lui ha spiegato che non tutti possono trarne benefi ...Di nuovo la leghista: “Ci sono per tutti i malati gravi i monocolonali in italia? “Temo che l’onorevole – spiega il camice bianco – non sappia a chi devono essere somministrati determinati farmaci com ...