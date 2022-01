Sara Pedri | la difesa dell’ex primario | “Sentimento di insoddisfazione della dottoressa in ogni contesto lavorativo”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Dall’analisi del contenuto di oltre 40mila pagine di atti dell’indagineProcura di Trento su, “va subito affermato, senza timore di essere smentiti, che non emerge alcuna indicazione proveniente dalla, o da altri, circa atteggiamenti intimidatori, vessatori o violenti attribuibili al dottor Tateo e da lei subiti”. È la convinzione dell’avvocato Salvatore Scuto, legale di Saverio Tateo, l’exdel reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Trento licenziato lo scorso novembre, dove lavorava la giovane ginecologa, scomparsa in Trentino dal 4 marzo 2021. Nei giorni scorsi erano stati diffusi i contenuti di una perizia psicologica di parte prodotta dall’avvocatomadreginecologa 31 enne con la ...

Advertising

corrierebologna : «Il suo malessere frutto di insoddisfazione che l’accompagnava da sempre» - mariopaps : Caso Sara Pedri, la ginecologa scomparsa a Trento. Ora si cerca di farla passare per frustrata e depressa anche pri… - UBC_forum : il solo caso di Sara Predi sembra predominare, enfatizzare e giustificare se non discolpare l'incriminato che già r… - TgrRaiTrentino : Dopo la divulgazione della perizia psicologica voluta dalla famiglia di Sara Pedri, la risposta della difesa di Sav… - AgenziaOpinione : AVVOCATO SALVATORE SCUTO * SCOMPARSA SARA PEDRI: « COMUNICATO STAMPA DELLA DIFESA DEL DOTTOR TATEO (ALLEGATO PDF) -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Pedri

TRENTO. Dall'analisi del contenuto di oltre 40.000 pagine di atti dell'indagine della Procura di Trento su, 'va subito affermato, senza timore di essere smentiti, che non emerge alcuna indicazione proveniente dalla dottoressa, o da altri, circa atteggiamenti intimidatori, vessatori o ...Negli scorsi giorni è stata depositata in Procura a Trento la perizia di parte della dottoressa Gabriella Marano , psicologa clinica e forense, che ha redatto un'autopsia psicologica su, ...La Spagna è pronta a compiere un passo fondamentale nella normalizzazione della lotta al Covid. Il premier spagnolo Pedro Sanchez in ...’avvocato dell’ex primario: «Tanti sms contenuti nella relazione erano precedenti all’arrivo a Trento. E non ci sono riferimenti ad atteggiamenti vessatori» ...