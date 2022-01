Santeria – Milano (Di martedì 11 gennaio 2022) Santeria Viale Toscana, 31 – 20141 Milano Tel. 02/22199381 Sito Internet: www.Santeria.Milano.it Tipologia: bar / bistrot Prezzi: birre 3,50/6€, vini al calice 5/6€, cocktail 9/10€, pizza 5/7€, altri piatti 3,50/10€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTA La Santeria si conferma un buon indirizzo dove fare un aperitivo prima di andare a cena. Volendo però, se piace l’ambiente, ci si può fermare anche per mangiare in modo più informale. Il menù, al momento della nostra visita (lo sottolineiamo perché era diverso dall’ultima volta che ci siamo stati e dubitiamo che possa cambiare ancora), proponeva tre basi di pizze (marinara, margherita e bianca) alle quali si potevano aggiungere a richiesta altri semplici ingredienti come capperi, acciughe, olive o prosciutto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022)Viale Toscana, 31 – 20141Tel. 02/22199381 Sito Internet: www..it Tipologia: bar / bistrot Prezzi: birre 3,50/6€, vini al calice 5/6€, cocktail 9/10€, pizza 5/7€, altri piatti 3,50/10€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTA Lasi conferma un buon indirizzo dove fare un aperitivo prima di andare a cena. Volendo però, se piace l’ambiente, ci si può fermare anche per mangiare in modo più informale. Il menù, al momento della nostra visita (lo sottolineiamo perché era diverso dall’ultima volta che ci siamo stati e dubitiamo che possa cambiare ancora), proponeva tre basi di pizze (marinara, margherita e bianca) alle quali si potevano aggiungere a richiesta altri semplici ingredienti come capperi, acciughe, olive o prosciutto ...

