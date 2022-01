Sanremo 2022, nome a sorpresa al fianco di Amadeus: ora è ufficiale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un nome a sorpresa affiancherà Amadeus durante Sanremo 2022. Adesso è ufficiale, andiamo a vedere su chi è caduta la scelta. Amadeus sul palco del Teatro Ariston (Via Getty Images)Manca sempre meno al prossimo Festival di Sanremo 2022, con Amadeus che giorno dopo giorno sta svelando tutti gli ospiti. Infatti ieri è stato il turno di Checco Zalone, nome d’arte di Luca Medici, oggi invece tocca ad una personalità femminile. Quindi il presentatore ravennate ha deciso di annunciare il nome Maria Chiara Giannetta. A rivelare per primo il nome ci ha pensato ‘La Repubblica‘ nelle prime ore di questo lunedì 10 gennaio. L’attrice è nota per essere la ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 10 gennaio 2022) Unaffiancheràdurante. Adesso è, andiamo a vedere su chi è caduta la scelta.sul palco del Teatro Ariston (Via Getty Images)Manca sempre meno al prossimo Festival di, conche giorno dopo giorno sta svelando tutti gli ospiti. Infatti ieri è stato il turno di Checco Zalone,d’arte di Luca Medici, oggi invece tocca ad una personalità femminile. Quindi il presentatore ravennate ha deciso di annunciare ilMaria Chiara Giannetta. A rivelare per primo ilci ha pensato ‘La Repubblica‘ nelle prime ore di questo lunedì 10 gennaio. L’attrice è nota per essere la ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022 Sanremo 2022, Jennifer Lopez come super ospite? Leggi anche > A favore di un passaggio festivaliero di Jennifer Lopez gioca l'uscita pochi giorni dopo Sanremo 2022 di 'Marry Me - Sposami', la nuova commedia in cui JLo sposa Owen Wilson. Il film ...

