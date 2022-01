Sanremo 2022, il direttore di Telelombardia furioso con Amadeus (e Checco Zalone): ecco cosa è accaduto (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Amadeus ha sbagliato, questione di stile”. A meno di un mese dall’inizio, Sanremo 2022 ha già regalato la sua prima polemica. Tutta “colpa” di Checco Zalone, super ospite e super colpo di Amadeus che è riuscito a convincere il comico a partecipare ad una delle serate del Festival: l’annuncio è avvenuto con un video postato sui social nei giorni scorsi e proprio un passaggio del siparietto tra il conduttore e direttore artistico e Zalone ha innescato l’inattesa diatriba. “Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tua figlia? No, perché dopo non lavorerai più… forse a Telelombardia“, dice l’attore nella gag trasmessa anche dal Tg1, chiedendogli se sia davvero convinto di volerlo al suo fianco. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) “ha sbagliato, questione di stile”. A meno di un mese dall’inizio,ha già regalato la sua prima polemica. Tutta “colpa” di, super ospite e super colpo diche è riuscito a convincere il comico a partecipare ad una delle serate del Festival: l’annuncio è avvenuto con un video postato sui social nei giorni scorsi e proprio un passaggio del siparietto tra il conduttore eartistico eha innescato l’inattesa diatriba. “Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tua figlia? No, perché dopo non lavorerai più… forse a“, dice l’attore nella gag trasmessa anche dal Tg1, chiedendogli se sia davvero convinto di volerlo al suo fianco. Una ...

