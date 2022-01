Sanremo 2022, ci sarà Maria Chiara Giannetta accanto ad Amadeus: ecco chi è (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Sanremo 2022” prende forma. È ormai iniziato il countdown per la nuova edizione della kermesse in onda su Rai1 da martedì 1 a sabato 5 febbraio. Ancora una volta, grazie ai successi ottenuti sul campo, con la direzione artistica e conduzione di Amadeus. Ma chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston? Non è ancora noto lo schema, con una forte probabilità di una nome diverso per ogni serata, ma una certezza ci sarebbe: Maria Chiara Giannetta. Secondo il quotidiano Repubblica l’attrice foggiana sarà tra le donne di questa edizione, valorizzando i successi dell’azienda sul fronte delle fiction. Giannetta è infatti reduce dal successo di “Blanca”, la serie rivelazione in cui veste i panni di una consulente cieca che collabora con la polizia con la cognolina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) “” prende forma. È ormai iniziato il countdown per la nuova edizione della kermesse in onda su Rai1 da martedì 1 a sabato 5 febbraio. Ancora una volta, grazie ai successi ottenuti sul campo, con la direzione artistica e conduzione di. Ma chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston? Non è ancora noto lo schema, con una forte probabilità di una nome diverso per ogni serata, ma una certezza ci sarebbe:. Secondo il quotidiano Repubblica l’attrice foggianatra le donne di questa edizione, valorizzando i successi dell’azienda sul fronte delle fiction.è infatti reduce dal successo di “Blanca”, la serie rivelazione in cui veste i panni di una consulente cieca che collabora con la polizia con la cognolina ...

