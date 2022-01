Salvatore Loverso, boom vero dopo C’è posta per te: l’appello a Maria De Filippi (Di lunedì 10 gennaio 2022) C’è posta per te è tornato in tv e lo ha fatto alla grande. Com’era prevedile la prima puntata puntata del programma del sabato sera di Maria De Filippi ha vinto la gara degli ascolti tenendo incollati davanti al piccolo schermo 5.953.000 spettatori pari al 29.2% di share. E tra i protagonisti più amati della puntata dell’esordio c’è sicuramente Salvatore Loverso. Originario di Finale Emilia, in provincia di Modena, è un pallanuotista che ha perso il papà Franco. Sua madre Enza lo ha chiamato a C’è posta per te per aiutarlo a superare il suo periodo più buio e per lui è arrivato anche Stefano De Martino, il suo idolo: “Non sono io il tuo regalo, ma voglio darti un consiglio su come lasciare andare via tante cose”. C’è posta per te, tutti pazzi per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) C’èper te è tornato in tv e lo ha fatto alla grande. Com’era prevedile la prima puntata puntata del programma del sabato sera diDeha vinto la gara degli ascolti tenendo incollati davanti al piccolo schermo 5.953.000 spettatori pari al 29.2% di share. E tra i protagonisti più amati della puntata dell’esordio c’è sicuramente. Originario di Finale Emilia, in provincia di Modena, è un pallanuotista che ha perso il papà Franco. Sua madre Enza lo ha chiamato a C’èper te per aiutarlo a superare il suo periodo più buio e per lui è arrivato anche Stefano De Martino, il suo idolo: “Non sono io il tuo regalo, ma voglio darti un consiglio su come lasciare andare via tante cose”. C’èper te, tutti pazzi per ...

