Salvaguardia dei tribunali | avvocati di Sulmona in sciopero per tre giorni

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L'Aquila - L'Assemblea deglidel Foro di, visto l'aggravarsi dell'emergenza pandemica, ha deliberato, su proposta del Consiglio dell'Ordine, l'astensione dalle udienze civili e penali per i19, 20 e 21 gennaio prossimi. "Tale forma di protesta, attuata d'intesa con i Fori di Avezzano, Lanciano e Vasto, mira, in particolare, a denunciare la mancanza della più volte sollecitata interlocuzione da parte del Governo e, in particolare, del Ministero di Giustizia, rispetto alle istanze volte alladel Tribunale die degli altriabruzzesi subprovinciali, nonostante le molteplici e oggettive ragioni che rendono del tutto irrazionale e intempestivo, anche nel quadro dell'attuale contingenza pandemica, l'accorpamento ai ...

Advertising

bendellavedova : Vicinanza ad @antonellaviol17, raggiunta da minacce ignobili. Vaccinazione, anche dei più giovani e dei bambini, è… - _Max_Santiago_ : RT @Fortu36419972: @Orpheus70648793 TERRITORIO NAZIONALE. Chiedono a tutti di condividere questo post con numero di telefono:… - JessJess_icam : RT @Fortu36419972: @Orpheus70648793 TERRITORIO NAZIONALE. Chiedono a tutti di condividere questo post con numero di telefono:… - RKerobi : RT @Fortu36419972: @Orpheus70648793 TERRITORIO NAZIONALE. Chiedono a tutti di condividere questo post con numero di telefono:… - peppiniellopz : RT @Fortu36419972: @Orpheus70648793 TERRITORIO NAZIONALE. Chiedono a tutti di condividere questo post con numero di telefono:… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvaguardia dei

abruzzo24ore.tv

... in particolare, del Ministero di Giustizia, rispetto alle istanze volte alladel ...in programma all'Aquila il 22 gennaio e alla quale saranno invitati a partecipare i sindaci...... mirando all'istituzione di una Zona Naturale diper il territorio ', si legge in una ... con l'obiettivo di raccogliere una partecirca 15.000 euro necessari. Oltre ai fondi per l'...Lucamaleonte in collaborazione con scuole e associazioni sta realizzando murale come fossero infografiche, utili per segnalare un'emergenza riguardo alle specie in pericolo ...Chinguetti è una città santa dell'Islam nel deserto della Mauritania. Famosa per le sue biblioteche e i suoi antichi manoscritti sta cercando di uscire dalla crisi ...