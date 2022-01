Salerno, Davide Villani nuovo coordinatore provinciale Lega Giovani (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Prosegue l’organizzazione territoriale della Lega in provincia di Salerno. Il coordinatore regionale dei Giovani leghisti della Campania Nicholas Esposito e il coordinatore provinciale di Salerno Attilio Pierro annunciano la nomina del nuovo responsabile Giovanile Davide Villani , consigliere comunale di Valva (SA). “La Lega punta sui Giovani in provincia di Salerno cone in tutta la Campania. La nomina del consigliere comunale Villani quale nuovo responsabile dei Giovani della Lega valorizza il senso di appartenenza e apre ulteriori ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Prosegue l’organizzazione territoriale dellain provincia di. Ilregionale deileghisti della Campania Nicholas Esposito e ildiAttilio Pierro annunciano la nomina delresponsabilele, consigliere comunale di Valva (SA). “Lapunta suiin provincia dicone in tutta la Campania. La nomina del consigliere comunalequaleresponsabile deidellavalorizza il senso di appartenenza e apre ulteriori ...

