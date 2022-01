(Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riparte l’iter per assegnare deia favore di persone in condizione di bisogno a seguito dell’emergenza sanitaria. I cittadini che hanno necessità di essere supportati nella compilazione della domanda relativa ai, a partire dal 12 gennaio (ore 12), potranno rivolgersi ai Segretariati di Zona, solo previa prenotazione, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30. Il comune diha indicato anche dei numeri telefonici per la prenotazione: Segretariato 1 e 2 Via Paolo De Granita tel. 089 666648?; Segretariato n. 3 via Onorato da Craco tel. 089 662982? Segretariato n. 4 e 5 c/o Centro Sociale Pastena tel. ??089 666136?. La domanda può essere compilata anche con l’aiuto del Punto Informativo ...

anteprima24 : ** ##Salerno, buoni spesa: ecco come fare **

di Erika Noschese Rischia di essere un flop la domanda per l'assegnazione deispesa concessi dal Comune digrazie ai fondi stanziati dal governo nazionale per fronteggiare l'emergenza pandemica. Le domande possono essere inoltrate dalle 12 del 12 gennaio fino alle ...Domenica, 19 dicembre 2021, dunque, all'Auditorium del Convitto Nazionale dialle ore 18.00,... ma nomina sunt consequentia rerum appunto, abbia ispirato Zitti edei Maneskin. Un azzardo? ...Al PalaZauli, nell’incontro valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato di Serie A2 Femminile, Girone Sud, vittoria preziosissima ed esaltante per la O.ME.P.S. Givova Battipaglia che, ...Non ci sono più aggettivi per la Virtus Arechi Salerno, ma ad ogni modo anche se ci fossero non basterebbero per descrivere un gruppo che non smette di stupire. Nonostante una pausa ...