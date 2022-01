Roma | trovato a casa tra coca e contanti | così tirava a campare un disoccupato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 gennaio 2022). Lo spaccio continua senza tregua nei quartieri della Capitale, per questo l’attività dei Carabinieri deve essere costante e imperterrita. Questa volta è stato il caso di un cittadino straniero di 52 anni,. Colpevole di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento. L’uomo, stando alle indagini, vendeva di continuo la sostanza senza remore, usando la propria abitazione comebase per rifornimenti e appuntamenti. Leggi anche:, senza Super Green Pass sul bus: scatta la sanzione Il soggetto lo hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, in via dell’Archeologia. Al termine delle ricerche lo hanno scovato in possesso di 17 dosi diina: un peso complessivo di circa 10 g. Il tutto sapientemente conservato a ...