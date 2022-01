Roma, smantellato 'fortino' dello spaccio: tra i 21 arresti anche Fabiola Moretti, ex donna del boss della banda della Magliana (Di lunedì 10 gennaio 2022) I carabinieri della Compagnia di Pomezia, alle prime luci dell'alba, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di 21 misure cautelari (18 di custodia in carcere, 2 agli arresti domiciliari ed ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022) I carabinieriCompagnia di Pomezia, alle prime luci dell'alba, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di 21 misure cautelari (18 di custodia in carcere, 2 aglidomiciliari ed ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, smantellato “fortino” dello spaccio: tra i 21 arresti anche Fabiola Moretti, ex donna del boss della banda della Maglian… - leggoit : Roma, operazione antidroga: smantellato 'fortino' delle case popolari - leggoit : Roma, smantellato “fortino” dello spaccio: tra i 21 arresti anche Fabiola Moretti, ex donna del boss della banda de… - rep_roma : Pomezia, smantellato 'fortino' dello spaccio: tra i 21 arresti anche Fabiola Moretti, ex donna del boss della banda… - infoitinterno : Pomezia, smantellato 'fortino' dello spaccio nelle periferie di Roma: 21 arresti nelle -