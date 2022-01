Roma, Sergio Oliveira a un passo: domani il giorno X? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sergio Oliveira ormai pronto per trasferirsi alla Roma. domani può essere la giornata decisiva per la chiusura dell’affare Come riferito dal Corriere dello Sport, nella giornata di domani Sergio Oliveira potrebbe essere a Roma per mettere nero su bianco il suo passaggio alla corte di Josè Mourinho. Dopo le classiche visite mediche, il giocatore metterà la propria firma su un quadriennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022)ormai pronto per trasferirsi allapuò essere la giornata decisiva per la chiusura dell’affare Come riferito dal Corriere dello Sport, nella giornata dipotrebbe essere aper mettere nero su bianco il suo passaggio alla corte di Josè Mourinho. Dopo le classiche visite mediche, il giocatore metterà la propria firma su un quadriennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #Roma | I dettagli dell'operazione per #SergioOliveira - DiMarzio : .@OfficialASRoma, si limano i dettagli per Sergio #Oliveira del @FCPorto: presto novità - Glongari : Come anticipato ieri la #Roma guarda con grande ottimismo ai contatti costanti sul fronte #Porto per Sergio Oliveir… - Fprime86 : RT @NickCecca: Roma-Sergio Oliveira, operazione in dirittura d’arrivo - CalcioNews24 : #Roma, a un passo l'arrivo di #SergioOliveira ?? -