Roma, sempre più vicino Sergio Oliveira: i dettagli (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sergio Oliveira può essere un nuovo giocatore della Roma nelle prossime ore: la Roma è sempre più vicina, i dettagli La Roma sempre più vicina a chiudere per l’arrivo di Sergio Oliveira. Il centrocampista del Porto, in panchina nell’ultima sfida giocata dai suoi sembra essere sempre più lontano dal club portoghese. La Roma spinge per averlo il prima possibile e già oggi potrebbe essere la giornata giusta. I dettagli dell’operazione, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero un prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto fissato a 13,5. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022)può essere un nuovo giocatore dellanelle prossime ore: lapiù vicina, iLapiù vicina a chiudere per l’arrivo di. Il centrocampista del Porto, in panchina nell’ultima sfida giocata dai suoi sembra esserepiù lontano dal club portoghese. Laspinge per averlo il prima possibile e già oggi potrebbe essere la giornata giusta. Idell’operazione, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero un prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto fissato a 13,5. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GassmanGassmann : AsRoma -Juventus… ma mai na gioia , maimaimaimaimai? #cheamarezza Sempre forza Roma. ?? - DiMarzio : #Roma e Sergio #Oliveira sempre più vicini - Paolo_Bargiggia : Sempre più bollito, patetico e ripetitivo! Fa quasi pena. @OfficialASRoma #mourinho - eaglesroby : @lucatelese Nooo, anche tu della Roma? Vi siete illusi di vincere, state sempre a parlare di arbitri e di torti, ba… - exsebio : @JantasOOO Per me sarà sempre un bel ricordo, soprattutto perché persona seria che non è una cosa da sottovalutare.… -