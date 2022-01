Roma, neonato di appena venti giorni in pericolo di vita: il volo militare, poi l’arrivo al Bambino Gesù (FOTO) (Di lunedì 10 gennaio 2022) Weekend con il fiato sospeso per una famiglia sarda costretta a partire d’urgenza verso la Capitale a causa del peggioramento delle condizioni di salute del proprio figlio di appena venti giorni. Il piccolo, già ricoverato a Cagliari, è stato così imbarcato per un volo militare della massima d’urgenza verso l’Ospedale di Roma Bambino Gesù. neonato di venti giorni trasferito d’urgenza al Bambino Gesù di Roma Questo tipo di voli rientra tra le funzioni svolte attraverso i suoi Reparti di volo dall’Aeronautica militare la quale mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Weekend con il fiato sospeso per una famiglia sarda costretta a partire d’urgenza verso la Capitale a causa del peggioramento delle condizioni di salute del proprio figlio di. Il piccolo, già ricoverato a Cagliari, è stato così imbarcato per undella massima d’urgenza verso l’Ospedale diditrasferito d’urgenza aldiQuesto tipo di voli rientra tra le funzioni svolte attraverso i suoi Reparti didall’Aeronauticala quale mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di ...

Advertising

ItalianAirForce : Un Falcon 50 dell’#AeronauticaMilitare è decollato ieri sera da Cagliari per effettuare il… - CorriereCitta : Roma, neonato di appena venti giorni in pericolo di vita: il volo militare, poi l’arrivo al Bambino Gesù (FOTO) - FrancoColombet3 : RT @SM_Difesa: #TrasportoSanitarioUrgente da Elmas (CA) a Ciampino (RM) di un neonato affetto da #Covid19 con un C-130J della #46BrigataAer… - FrancoColombet3 : RT @ItalianAirForce: Un Falcon 50 dell’#AeronauticaMilitare è decollato ieri sera da Cagliari per effettuare il #TrasportoSanitarioUrgente… - OttaviDeborah : RT @SM_Difesa: Ieri #TrasportoSanitarioUrgente con un Falcon 50 dell’#AeronauticaMilitare da #Cagliari a #Roma di un neonato in imminente p… -