Roma, funerale con bandiera nazista: in corso individuazione responsabili (Di lunedì 10 gennaio 2022) È in corso da parte della Digos della Polizia l'individuazione dei responsabili dell'apposizione di una bandiera nazista sulla bara di una nota militante di estrema destra di cui si è celebrato il funerale oggi a Roma nella chiesa di Santa Lucia. Durante l'attività di osservazione gli investigatori hanno identificato diversi appartenenti all'estrema destra che hanno preso parte alle esequie. La bandiera è stata posizionata sulla bara all'uscita dalla chiesa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

civati : Non sono nazisti ma. - Open_gol : La scena è stata ripresa nella parrocchia di Santa Lucia a Roma Non è ancora chiara l'identità dei presenti e nemm… - KapaMarci : RT @PBerizzi: Bandiera con la svastica sulla bara e braccia tese. Germania Terzo Reich? No, Roma 2022. - VIOLA_MARTELLA : RT @PBerizzi: Bandiera con la svastica sulla bara e braccia tese. Germania Terzo Reich? No, Roma 2022. - Open_gol : Dalle prime indagini avviate dalla Digos sembra che la defunata fosse Alessia Augello, molto nota negli ambienti di… -