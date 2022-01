Roma, controlli a tappeto sui negozi di animali: multe per 140mila euro (FOTO) (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 30 i negozi di animali d’affezione controllati dall’operazione ‘Pet Shop’, messa in atto dalle guardie zoofile dell’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione animali) di Roma. Dai controlli sono emersi illeciti amministrativi per circa 140mila euro. L’operazione è durata circa 10 mesi e da essa si evince che ci sono state le violazioni di diverse norme in materia di vendita di animali. Leggi anche: Tragedia a Palestrina, incendio in casa: morta una donna controlli dell’OIPA a Roma: ecco gli illeciti La vendita di animali d’affezione (cani, gatti, conigli, furetti, uccelli) è consentita in Italia, ma segue precise regolamentazioni determinate dalla normativa regionale e regolamenti comunali. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 30 idid’affezione controllati dall’operazione ‘Pet Shop’, messa in atto dalle guardie zoofile dell’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione) di. Daisono emersi illeciti amministrativi per circa. L’operazione è durata circa 10 mesi e da essa si evince che ci sono state le violazioni di diverse norme in materia di vendita di. Leggi anche: Tragedia a Palestrina, incendio in casa: morta una donnadell’OIPA a: ecco gli illeciti La vendita did’affezione (cani, gatti, conigli, furetti, uccelli) è consentita in Italia, ma segue precise regolamentazioni determinate dalla normativa regionale e regolamenti comunali. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Roma oggi impegnati circa mille uomini tra polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale per i contro… - CorriereCitta : Roma, controlli a tappeto sui negozi di animali: multe per 140mila euro (FOTO) - moussedisalmone : RT @Agenzia_Ansa: A Roma oggi impegnati circa mille uomini tra polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale per i controlli su… - sugar_sabri : Un ragazzino multato a Roma perché non aveva la FFP2…se avessero usato qst controlli per chi non paga il biglietto… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: A Roma oggi impegnati circa mille uomini tra polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale per i controlli su… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma controlli Green pass, controlli dei carabinieri: ecco il bilancio Controlli serrati nelle zone delle città della provincia partenopea dove il rischio assembramenti è maggiormente elevato senza dimenticare gli scali nevralgici del trasporto cittadino. Accertamenti ...

Scuola, classi svuotate, molte assenze tra i docenti: "Ripartire è stato un errore" ... dirigente scolastica del'Istituto comprensivo Francesca Morvillo di Roma . I genitori si sono ... Scontro sui controlli agli studenti con il Pass Scuola, domani un Comune su otto non riapre le classi ...

Roma, controlli del super green pass alla stazione Termini - Italia Agenzia ANSA Cina, azienda di formazione New Oriental licenzia 60mila dipendenti Roma, 10 gen. (askanews) - La compagnia di formazione privata ... anche se il governo di Pechino ha recentemente messo nel mirino anche questo settore. Due settimane fa una controllata, Dongfang ...

Lobby, Baldino (M5s): legge obiettivo storico, in settimana ok Camera Roma, 10 gen - La legge sulle lobby "è un obiettivo storico, considerato che negli ultimi 50 anni, dal '76 ad oggi, sono stati 97 i tentativi di legiferare su questo argomento, ma nessuno di questi è ...

serrati nelle zone delle città della provincia partenopea dove il rischio assembramenti è maggiormente elevato senza dimenticare gli scali nevralgici del trasporto cittadino. Accertamenti ...... dirigente scolastica del'Istituto comprensivo Francesca Morvillo di. I genitori si sono ... Scontro suiagli studenti con il Pass Scuola, domani un Comune su otto non riapre le classi ...Roma, 10 gen. (askanews) - La compagnia di formazione privata ... anche se il governo di Pechino ha recentemente messo nel mirino anche questo settore. Due settimane fa una controllata, Dongfang ...Roma, 10 gen - La legge sulle lobby "è un obiettivo storico, considerato che negli ultimi 50 anni, dal '76 ad oggi, sono stati 97 i tentativi di legiferare su questo argomento, ma nessuno di questi è ...