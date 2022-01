Roma, bimba di tre anni cade dal terzo piano: gravissima ricoverata al Gemelli (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dramma questo pomeriggio 10 gennaio a Roma. Una bambina di tre anni è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere caduta dal balcone. Il fatto è avvenuto in via di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dramma questo pomeriggio 10 gennaio a. Una bambina di treè stata trasportata in codice rosso al Policlinicodidopo essere caduta dal balcone. Il fatto è avvenuto in via di ...

