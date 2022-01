Robert Trajkovic è stato ucciso dal suo amico Alì per gelosia: frequentava la sua ex (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si è conclusa con una confessione la vicenda che ha coinvolto dei giovanissimi ragazzi di Trieste. Purtroppo Robert, è stato ucciso da un suo coetaneo, per motivi di gelosia, se così possiamo dire. E’ arrivata nelle ultime ore la confessione del giovane che ha Strangolato con un laccio stretto al collo Robert Trajkovic, che aveva solo 17 anni. E’ stato ucciso così il ragazzo triestino di origini serbe ucciso per gelosia dall’ex fidanzato della ragazza che stava frequentando da qualche giorno. Erano amici Alì e Robert, tanto che i genitori del giovane, non vedendolo tornare a casa, durante le ricerche, pensando che fosse scomparso, avevano chiesto aiuto anche al ragazzo, mai avrebbero pensato che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si è conclusa con una confessione la vicenda che ha coinvolto dei giovanissimi ragazzi di Trieste. Purtroppo, èda un suo coetaneo, per motivi di, se così possiamo dire. E’ arrivata nelle ultime ore la confessione del giovane che ha Strangolato con un laccio stretto al collo, che aveva solo 17 anni. E’così il ragazzo triestino di origini serbeperdall’ex fidanzato della ragazza che stava frequentando da qualche giorno. Erano amici Alì e, tanto che i genitori del giovane, non vedendolo tornare a casa, durante le ricerche, pensando che fosse scomparso, avevano chiesto aiuto anche al ragazzo, mai avrebbero pensato che ...

