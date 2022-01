Rivelati i nomi delle spie russe espulse dalla Nato (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ultima inchiesta di EUObserver e del Dossier Center, una ong londinese, ha rivelato nomi e carriere delle otto spie russe espulse lo scorso ottobre dal quartier generale della Nato a Bruxelles. L’articolo esce all’inizio di una una giornata caldissima per il fronte orientale, ossia l’inizio del dialogo tra Stati Uniti e Russia a Ginevra per scongiurare la possibilità di un’invasione russa in Ucraina. Quando l’Alleanza revocò i permessi ai sedicenti “diplomatici” russi Mosca rispose sdegnata, accusando l’Occidente di malafede ed optando per la linea dura, cioè la chiusura definitiva dell’intera ambasciata presso la Nato. La mossa fu interpretata come un tentativo di sminuire l’importanza dell’organizzazione – una tattica nota che si ripete anche oggi con il tentativo ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ultima inchiesta di EUObserver e del Dossier Center, una ong londinese, ha rivelatoe carriereottolo scorso ottobre dal quartier generale dellaa Bruxelles. L’articolo esce all’inizio di una una giornata caldissima per il fronte orientale, ossia l’inizio del dialogo tra Stati Uniti e Russia a Ginevra per scongiurare la possibilità di un’invasione russa in Ucraina. Quando l’Alleanza revocò i permessi ai sedicenti “diplomatici” russi Mosca rispose sdegnata, accusando l’Occidente di malafede ed optando per la linea dura, cioè la chiusura definitiva dell’intera ambasciata presso la. La mossa fu interpretata come un tentativo di sminuire l’importanza dell’organizzazione – una tattica nota che si ripete anche oggi con il tentativo ...

